МВД оценило ущерб от коррупции в 2017 году в 177 млрд рублей

Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году составил 177,5 млрд рублей, сообщил «Коммерсанту» начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко.

«В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тысяч из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тысяч человек», — заявил он.

По словам Курносенко, из причинённого ущерба 100,5 млрд рублей удалось вернуть. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек.

В МВД отмечают, что особое внимание сотрудники полиции уделяют хищениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли.

Основные способы хищений остаются теми же - необоснованное завышение цен на товары и услуги, а также завышение объёмов выполненных работ. Главным способом остаётся вывод средств через подрядные организации, аффилированные с лицами, отвечающими за распределение и освоение средств. Классический пример — хищения, совершённые при строительстве космодрома Восточный.