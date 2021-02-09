МВД обвинило члена СПЧ Екатерину Винокурову, заявившую о пропаже постельного белья для арестованных в Сахарово, в «информационной атаке»

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, журналистка Екатерина Винокурова рассказала в Facebook о пропаже трёх тысяч комплектов постельного белья, переданного в спецприёмник в Сахарово.

«Мы туда передали ещё в субботу [6 февраля] три тысячи комплектов постельного белья. Но, судя по всему, ни один комплект не передали в камеры. Комплекты были закуплены и переправлены, но "пропали" по пути к арестантам. <…> Завтра будем искать комплекты, а администрацию изолятора ждут очень неприятные вопросы. Никаких оправданий тут нет», — написала она.

Винокурова добавила, что на закупку постельного белья потратили почти миллион рублей, оно было передано в спецприёмник через Общественную наблюдательную комиссию (ОНК). Винокурова назвала пропажу белья «воровством».

Управление МВД по Москве в свою очередь отрицает факт хищения — по версии ведомства, вся гуманитарная помощь, поступившая через ОНК, передана людям, отбывающим наказание в Сахарово.

«Однако некоторые члены [СПЧ] публикуют необоснованную недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, тем самым становясь участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России», — заявили в ведомстве.

Сахарово — деревня в Новой Москве, где расположен Центр временного содержания иностранных граждан. После акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального туда стали направлять арестованных за участие в протестах. Направленные в Сахарово задержанные рассказывали, что вынуждены были часами ждать в неотапливаемых автозаках, пока их впустят в спецприёмник. Они также говорили, что сотрудники спецприёмника не справляются с таким количеством арестованных (на 5 февраля там находились больше 800 человек). Власти заявили, что проблемы с размещением были обусловлены большим количеством арестованных и что их удалось достаточно быстро решить.