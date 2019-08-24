МВД: На митинг-концерт в честь флага РФ пришло 100 тысяч человек

Праздничный митинг-концерт в честь 350-летия государственного флага Российской Федерации, который прошёл в Москве на проспекте Сахарова, по данным МВД, посетило 100 тысяч человек.

Как пишет Znak.com, заявителями митинга выступили ассоциация Героев России и Российский союз ветеранов Афганистана. Изначально предполагалось, что мероприятие посетят 50 тысяч участников. Организаторы рассказали, что провести акцию на проспекте Сахарова предложили в мэрии Москвы.

По данным «МБХ медиа», часть участников концерта-митинга пришли туда под давлением. Так, учительница из Москвы заявила изданию, что на педсовете преподавателей обязали явиться на мероприятие и «отчитаться селфи», иначе будет выговор в личное дело. Пятеро студентов московского кулинарного колледжа сказали, что им пообещали закрыть пересдачу за появление на митинге.

«Медузе» удалось найти объявления о сборе организованных групп для посещения митинга-концерта в пабликах общественных организаций из нескольких районов Московской области. Людей должны были доставить на концерт с помощью бесплатных автобусов. Также издание выяснило, что подобные поездки предлагали и жителям соседних регионов.