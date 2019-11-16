МВД: Большинство преступлений в России совершают безработные

В МВД рассказали, что с начала 2019 года в России было задержано порядка 680 тысяч человек за совершение различных преступлений. Почти 433 тысячи из них не имеют постоянного источника дохода, а каждый третий задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно статистическим данным МВД, большинство задержанных — мужчины, женщин-нарушительниц в ведомстве насчитали 109 тысяч. Также в текущем году было задержано 27 тысяч подростков и 30 тысяч студентов.

В министерстве добавили, что из 680 тысяч задержанных почти 383 тысячи являются рецидивистами.

«В январе — сентябре 2019 года с использованием оружия совершено 4,2 тысячи преступлений, что на 6% меньше по сравнению с таким же периодом минувшего года», — добавили в МВД.

Как пишет ТАСС, такая динамика сохраняется уже на протяжении пяти лет.