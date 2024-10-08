Мужчина, попавший в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом, скончался в больнице

В больнице скончался 60-летний водитель Nissan Pathfinder, который угодил под фуру на Серовском тракте в районе Малой Лаи. Информацию о гибели АН «Между строк» подтвердили в ГАИ. Супруга водителя, сидевшая на пассажирском сидении, получила серьёзные травмы, но её жизни ничего не угрожает.

Напомним, 25 сентября этого года на 169-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло серьёзное ДТП. Nissan Pathfinder выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу фуре. По словам очевидцев, мужчина за рулём внедорожника намеревался выехать с парковки и развернуться, однако не заметил подъезжающую фуру DAF. 29-летнему водителю большегруза избежать столкновения не удалось. Водитель Nissan оказался без сознания зажат в салоне, для его спасения пришлось вызвать не только скорую помощь, но и МЧС. Известно, что семейная пара из ХМАО ехала на автомобиле в столицу Урала.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь на месте аварии и позднее, уже в больнице, спасти мужчину не удалось.