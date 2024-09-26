В Госавтоинспекции рассказали подробности серьёзного ДТП на трассе под Нижним Тагилом 

В ГАИ рассказали подробности аварии, произошедшей 25 сентября на Серовском тракте в районе Малой Лаи (кафе «У Сахила»).

Напомним, вчера на 169-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло серьёзное ДТП. 60-летний водитель Nissan Pathfinder выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу фуре.

По словам очевидцев, мужчина за рулём внедорожника намеревался выехать с парковки и развернуться, однако не заметил подъезжающую фуру DAF. 29-летнему водителю большегруза избежать столкновения не удалось. Водитель Nissan оказался без сознания зажат в салоне, для его спасения пришлось вызвать не только скорую помощь, но и МЧС.

«В результате ДТП травмы получили водитель и 57-летняя женщина — пассажир легкового автомобиля. С тяжёлыми переломами различных частей тела пострадавших госпитализировали в больницы Нижнего Тагила», — рассказали в Госавтоинспекции.

Известно, что семейная пара из ХМАО ехала на автомобиле в столицу Урала. По факту аварии проводятся следственные мероприятия.