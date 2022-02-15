Музей-заповедник приглашает тагильчан отметить Масленицу 

Сразу несколько филиалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской-Урал» готовят программу на Масленицу. В этом году масленичная неделя продлится с 28 февраля по 6 марта.

В музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» на Тагильской, 24 серия мероприятий «Как на масленой неделе» (6+) пройдёт с 2 по 6 марта. Тагильчане смогут познакомиться с традициями празднования Масленицы в Нижнетагильском посёлке. Узнают, что такое «сырная неделя» и какое значение имеет каждый из семи дней Масленицы. А вместе с фольклорным ансамблем «Соловейка» гости будут водить хороводы и играть в традиционные игры.

Также весело проводить зиму и встретить весну можно в историко-техническом музее «Дом Черепановых» на улице Верхняя Черепанова, 1. Интерактивное мероприятие «Широкая Масленица» (6+) можно будет посетить группой 27 февраля, а также с 2 по 5 марта. На нём вам расскажут о значении выражений «пить чай вприглядку, внакладку и вприкуску», а также о том, какую роль играл самовар в проводах зимы. Каждому участнику гарантируют отличное настроение, участие в традиционных играх и забавах.

Ждут гостей и в Висиме, в литературно-мемориальном музее Д. Н. Мамина-Сибиряка, с 2 по 4 марта на «Масленице в доме Маминых» (6+). Приезжайте в Висим, чтобы встретить весну и проводить долгую зиму задорными песнями, мастер-классами, интересными играми и пёстрыми хороводами.

Напомним, что 6 марта отметят Масленицу (6+) в посёлке Черноисточинск.