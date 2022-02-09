БлинCoin, чучело Масленицы и народные забавы. В «Арт-резиденции» Черноисточинска готовятся к весёлым  проводам зимы

6 марта в «Арт-резиденции» посёлка Черноисточинск уже во второй раз пройдут гуляния, посвящённые одному из самых весёлых народных праздников – Масленице. В этот день на территории старинного завода Демидовых с 12:00 до 16:00 тагильчан ждёт насыщенная праздничная программа. Для гостей проведут мастер-классы, покажут силовое шоу, научат старинным русским забавам, порадуют ярмаркой мастеров и накормят блинами.

В этом году к празднику привлекли много участников. Для тагильчан выступят силач из команды «Уральский богатырь» Александр Воронкин, вокальные и танцевальные коллективы, а также школа мод «LILEO MODELS».

На площадке у завода установят деревянные аттракционы «дорога смелых», «гигантские лыжи», «бревно», «игры народов Урала». Гостям предложат поделиться на две команды и поучаствовать в конкурсе за взятие снежного городка, а самым смелым дадут возможность побороться за главный приз и забраться на Масленичный столб высотой 10 метров.

«Мы готовим интереснейшую программу, а артистов приглашаем со всей области. Будет много народных игр, деревянные аттракционы на площадке. Лекции решили не делать, так как всё время планируем провести на свежем воздухе. Также будет ярмарка мастеров и много призов от партнёров праздника», — рассказывают организаторы.

Изюминкой этой Масленицы станет возможность посетить интерактивный музей с проектом «Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила» (6+). Гости посёлка попадут в виртуальную реальность, где смогут увидеть производство «Старого демидовского завода», и узнают, как отливали чугун и железо в то время.

Не обойдётся и без главного масленичного символа — чучела. Оно, обещают организаторы, достигнет 5 метров в высоту. Во время сожжение чучела Масленицы выступят артисты детского театра «Ку-кушка».

Специально на Масленицу организаторы праздника придумали собственную валюту — щёрный БлинCoin. Выдуманные деньги вполне реальны, их можно будет потратить на горячие блины с травяным чаем или приобрести подарки на ярмарке уральских мастеров. А партнёры мероприятия подарят гостям призы и сертификаты.