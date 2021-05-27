Музей-заповедник покажет произведения крепостного мастера, основавшего бронзолитейное дело в Нижнем Тагиле

Выставка «Художественная бронза Фёдора Звездина» (0+) открывается сегодня в Историко-техническом музее «Дом Черепановых» на Верхней Черепанова, 1. Она посвящена творчеству крепостного мастера, основателя бронзолитейного дела в Нижнем Тагиле Фёдора Звездина.

Фёдор Звездин родился в 1805 году в Нижнем Тагиле в семье крепостного рабочего. Его, как одного из талантливых учеников Выйского заводского училища, в 15-летнем возрасте отправили обучаться бронзолитейному делу к известному французскому скульптору Пьеру Филиппу Томиру в Париж.

В 1830 году мастер вернулся в родной Нижний Тагил и организовал бронзолитейную фабрику при Выйском заводе. Мастерская отличалась универсальностью: здесь осуществлялось литьё из чугуна, меди, бронзы.

«В равной степени профессионально, качественно и талантливо отливались как промышленные и художественные изделия, так и бытовые хозяйственные предметы. К исполнению принимались не только заявки заводских контор, но и частные заказы. Мастер принимал участие в изготовлении чугунных рельс и подушек к ним для первого русского паровоза механиков Черепановых. Расцвет бронзолитейной мастерской Ф. Ф. Звездина пришёлся на 1830–1840-е годы: именно тогда выпускаются бронзовые статуи, статуэтки, изображающие животных, портретные бюсты знаменитых людей, подсвечники, чернильницы», — рассказывают в музее.

На бронзолитейной фабрике под руководством Звездина были отлиты чугунные плиты, которыми оформили пол и стены цокольного этажа Выйско-Никольской церкви. С 1835 по 1842 год на фабрике отливались бронзовые иконы для иконостаса, но эта работа так и осталась незавершённой.

Как отмечают экспозиционеры, особенностью творчества Фёдора Звездина было обращение к античным скульптурам. Яркими примерами служат его бронзовые копии античных скульптур «Мальчик, вынимающий занозу» и «Девочка в молитвенной позе». Русская тема в творчестве Ф. Ф. Звездина проявилась в скульптуре «Сноп пшеницы», где художник обращается к национальному мотиву, эта работа является опосредованным представлением простого народа.

На выставке представлены технические отливки, бронзовые скульптуры и икона «Рождество Христово», выполненные талантливым крепостным мастером, из коллекций Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Выставка будет работать в Историко-техническом музее до 10 декабря 2021 года.