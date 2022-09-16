Музей-заповедник Нижнего Тагила закупил серию игр о Демидовых, в которые смогут сыграть все желающие 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» закупил серию исторических игр, которая познакомит игроков с индустриальным наследием города. Музей реализовал проект «Господа Демидовы представляют» благодаря победе в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

На грант в 315 тысяч рублей были закуплены четыре вида деревянных игр для уличных площадок: «Лабиринт», «Рошфор», «Кульбутто» и «Пазл». В каждой из них скрыты исторические сведения о городе. Так, «Лабиринт» знакомит с географией поставок продукции демидовских заводов. «Рошфор. Сердце завода» — это домна демидовского завода, в которую необходимо доставить уголь, обойдя все препятствия. Объёмный пазл «Рудная горка» посвящён коллекциям известных промышленников. В «Кульбутто. Горное гнездо» игроки соотносят изображения Демидовых с видами принадлежавших им рудников и заводов, рассказали «Афише МС» в музее.

Проект презентовали публике в сквере Демидовской дачи. Там разгадать исторические головоломки можно будет до конца сентября. А зимой игры разъедутся по филиалам музея-заповедника.

В этом году ЕВРАЗ увеличил размеры грантов в Нижнем Тагиле до 700 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются до 15 ноября.