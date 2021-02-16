Музей искусств покажет произведения тагильского живописца-сказочника Евгения Бабушкина  

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила на этой неделе заработает выставка живописца Евгения Бабушкина. Экспозиция «Живописные миры художника» (6+) посвящена 60-летию художника, которое он отметил в прошлом году.

Евгений Бабушкин — тагильский художник, участник множества выставок и проектов. Родился в Свердловске в 1960 году, посещал изостудию на Уралмаше. В 1988-м окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. В 1995-м стал одним из основателей творческой группы тагильских художников-реалистов «13». Работы Евгения Бабушкина сегодня находятся в частных коллекциях Германии, США, Франции, Японии, России.

«Темы и жанры, которые выбирает Евгений Бабушкин для своего творчества, разнообразны. Это пейзажные произведения и натюрморты, анималистика и сюжетные картины, портреты и образы волшебного мира детей. Одни полотна излучают удивительную красоту, которой наполнен окружающий мир, другие наполнены сказочными, фантазийными мотивами. Художник вдохновляется прочитанными книгами, сказочными и мифологическими сюжетами. Изображает близких людей, раскрывая особую магию их внутреннего мира. Создаёт пейзажи, преобразуя красоту уральских ландшафтов, увиденных на многочисленных пленэрах», — рассказывают в музее искусств.

Репродукции картин Евгения Бабушкина / отдел по работе с посетителями НТМИИ Репродукции картин Евгения Бабушкина / отдел по работе с посетителями НТМИИ Репродукции картин Евгения Бабушкина / отдел по работе с посетителями НТМИИ Репродукции картин Евгения Бабушкина / отдел по работе с посетителями НТМИИ Репродукции картин Евгения Бабушкина / отдел по работе с посетителями НТМИИ

На выставке «Живописные миры художника» представлено около 60 полотен Евгения Бабушкина, написанных с конца 1980-х по 2020 год. Открытие выставки состоится 19 февраля в 17:00 во втором здании музея искусств на Уральской, 4.