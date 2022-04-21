Музей искусств Нижнего Тагила запускает проект-эксперимент, который познакомит зрителей с творчеством молодых художников 

В эту пятницу, 22 апреля, в 17:00 во втором здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств на Уральской, 4 откроется выставка «Три мысли о сокровенном» (12+). Экспозиция представит новый проект «Эксперимент», в котором музей будет знакомить зрителей с творчеством молодых тагильских художников, работающих с разными формами актуального искусства.

Первой в серии выставок станут сразу три экспозиции молодых авторов: «Святилище Реки Лены» Лены Беловой, «Убежище» Анастасии Бусыгиной и «Неназванное место» Максима Якушенка. Художников объединяют возраст, Нижний Тагил как родной город, стремление к концептуальному высказыванию через формы актуального искусства, интерес к внутреннему миру человека и вечным вопросам взаимосвязи личности, времени и места. Но авторские высказывания и характер работ абсолютно самобытны и уникальны.

«Каждый зал представляет собой сокровенное художественное высказывание автора — о своём внутреннем мире и творчестве, о месте и времени, о волнующих проблемах и вопросах. Авторы стремятся создать уникальное пространство. Через различные формы актуального искусства они визуализируют свои сокровенные мысли, представления о человеческой душе и окружающем мире. Авторы вступают со зрителями в диалог, задают вопросы, ответы на которые превращают посетителя в соавтора и сотворца, открывают новые смыслы всего выставочного пространства и отдельных работ», — рассказывают в музее.

Напомним, с 30 апреля в Нижнем Тагиле впервые пройдёт Квартирале, площадками которой станут мастерские и квартиры известных тагильских художников. Регистрация на экскурсии откроется в ближайшие дни, следите за нашими анонсами.