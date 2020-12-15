Музей искусств Нижнего Тагила покажет раритетную посуду закрывшегося Богдановичского фарфорового завода 

18 декабря в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется выставка «Фарфоровый путь» (6+) изделий уже не существующего Богдановичского фарфорового завода. Предметы из коллекции Краеведческого богдановичского музея тагильчане увидят благодаря проекту обменных выставок, реализующемуся на грант Министерства культуры Свердловской области.

Производство Богдановичского фарфорового завода было запущено в 1973 году, а закрыто в 2010-м. За 25 лет существования предприятие выпустило более миллиарда изделий. По производственной мощности оно являлось вторым в России после Ленинградского фарфорового завода. Продукция Богдановичского завода отличалась высоким качеством и оригинальной росписью, созданием которой занимались профессиональные мастера.

«Значительная часть ассортимента изготавливается методом ручного шликерного литья с ручной глазуровкой и последующей ручной росписью. Посудные формы базируются на национальной керамической традиции, в первую очередь на вековом опыте местных мастеров. Их представление о прекрасном выражено в гармоничной соразмерности округлых и прямолинейных очертаний предметов, в мазковой росписи, которой отдаётся явное предпочтение. Товарный знак предприятия, представляющий Хозяйку медной горы в образе ящерицы, подчёркивает природные богатства Уральского края и отсылает к местоположению завода», — отмечают создатели выставки.

Изделия Богдановичского завода получили международное признание в Дании, Германии, Нидерландах, Швеции, Франции, Израиле, Италии и др. Завод много лет принимал участие в крупнейшей международной ярмарке-выставке во Франкфурте-на-Майне.

Тагильчане увидят 104 экспоната: уникальную посуду с разными видами росписи и мелкую пластику. Выставка будет работать до 25 февраля.

В эти же дни жители Богдановича познакомятся с тагильскими подносами из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств.