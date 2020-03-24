МУП «Тагильский трамвай» заменит бумажные проездные на пластиковые карты и предлагает тагильчанам придумать им название

МУП «Тагильский трамвай» планирует выпустить пластиковые карты, которые заменят привычные бумажные проездные билеты, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Уточняется, что с помощью этой карты тагильчане смогут оплачивать проезд безналичным способом во всех трамваях города. В настоящее время пассажиры могут купить проездной только в бумажном виде — на 1 месяц, полмесяца и 1 день. Также в будущем будет предусмотрена повременная оплата проезда: приобретая карту, пассажир получит возможность пересаживаться на трамваи других маршрутов в течение определённого времени при оплате разовой поездки. Кроме того, появится возможность выбрать любой вариант проездных билетов, разновидности которых в дальнейшем будут увеличиваться. Руководство предприятия приглашает тагильчан самим выбрать название новой карты. Проголосовать за один из предложенных вариантов или предложить свой можно на официальном сайте администрации города. Опрос размещён по центру главной страницы в правой части.

«Приглашаем всех желающих принять участие в голосовании за лучшее наименование на официальном сайте города. И если у вас есть свои предложения, будем рады их рассмотреть. В вариантах должно быть отражено назначение карты (оплата проезда в трамвае) и причастность к городу Нижний Тагил», — сообщил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

В «Тагильском трамвае» отмечают, что на рейсы в рабочие дни выходит 60 единиц подвижного состава, а в выходные — 30. Трамваи курсируют по 11 маршрутам. В 2019 году в Нижнем Тагиле перевезено более 11 млн пассажиров.