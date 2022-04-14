МУП «Тагилдорстрой» получит 1,2 млрд рублей на ремонт семи дорог в Нижнем Тагиле

МУП «Тагилдорстрой» выиграло очередной тендер на ремонт дорог в Нижнем Тагиле по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Сумма заключённого контракта составила 1 млрд 180 млн рублей. На эти деньги планируется отремонтировать семь участков дорог. Работы пройдут на проспекте Мира на участке от улицы Победы до Циолковского и от неё до проспекта Ленина. Ещё один отрезок проспекта Мира отремонтируют от Ленина до Заводской. Также приведут в порядок дорожное полотно на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе и улицу Пархоменко на участке от Горошникова до Жуковского. Также в планах провести ремонт Исинского тракта на Вагонке на участке от улицы Ильича до водоёма реки Иса.

Напомним, МУП «Тагилдорстрой» уже несколько лет подряд выигрывает контракты на ремонт дорог в городе. В этом году предприятие должно было отремонтировать пять дорог Нижнего Тагила за 606 млн рублей. А в 2021 году в программу БКАД попали шесть дорог, среди которых улицы Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская, Декабристов.

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