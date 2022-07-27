МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика, который займётся содержанием 113 улиц Нижнего Тагила в ближайшие 3 года 

В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика, который займётся эксплуатационным содержанием улиц Тагилстроя, Рудника им. III Интернационала и посёлка Ольховка в ближайшие три года. Соответствующий аукцион на сумму 114 млн рублей был размещён на сайте госзакупок.

Компания, победившая на аукционе, в течении трёх лет, с 2022 до 2025 года, будет заниматься эксплуатационным содержанием 113 улиц города.

Победитель аукциона в зимнее время года будет обязан посыпать дороги и тротуары противогололёдными материалами, чистить и убирать снег, а в летний период — регулярно подметать и мыть проезжую часть и перекрёстки, стричь газоны. В течение всего срока обязательств компания также будет заниматься круглогодичной уборкой территорий, очисткой урн и вывозом мусора. Кроме того, подрядчик будет заниматься так называемым ямочным ремонтом дорог для устранения мелких дефектов.

Напомним, в этом году тагильчане массово жаловались на некачественную и несвоевременную уборку снега в городе. После снегопадов количество недовольных в социальных сетях резко увеличивалось. Дорожное полотно и тротуары на некоторых улицах превращались в непроходимую снежную кашу.