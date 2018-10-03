МТС объединяет безлимитный мобильный и домашний интернет для жителей Нижнего Тагила

Клиенты МТС теперь могут подключить на один лицевой счёт проводной и мобильный интернет без ограничений трафика. Кроме безлимитного интернета пользователи объединённого тарифа получат доступ к ТВ-каналам, пакеты минут и SMS на номер своего телефона. Стоимость конвергентных тарифов МТС зависит от города и конфигурации.

Например, в Нижнем Тагиле за 700 рублей в месяц абоненты станут обладателями безлимитного мобильного интернета, пакета из 600 минут и SMS, домашнего безлимита на скорости 100 Мбит/с, а также 144 канала домашнего ТВ. В Свердловской области опция уже доступна жителям Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Режа, Первоуральска и Дегтярска.