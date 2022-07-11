МС на обеде. Тестируем не на скорость шаурму от Nebar

Какие только гастрономические конкурсы не пытаются устроить рестораторы Нижнего Тагила, чтобы привлечь внимание к своему заведению. В конце июня Nebar анонсировал первый в городе чемпионат по скоростному поеданию шаурмы. Один из наших журналистов даже зарегистрировался на него в качестве участника, но что-то пошло не так и попробовать кулинарное творение поваров Nebar ему так и не удалось. И вот сегодня редакция АН «Между строк» в полном составе решила продегустировать разрекламированную шаурму, правда, не на скорость.

Ещё раз напомним, что наша рубрика #МСнаобеде не является рекламой. Мы всегда высказываем максимально субъективное и честное мнение о заказанных блюдах.

В меню стрит-точки Nebar всего один вид шаурмы, но дополнительно на свой вкус можно добавить мясо, перчик и соус. Так себе разнообразие. Есть ещё так называемые корн-доги (сосиски в тесте), наггетсы, сырные палочки и картошка, но мы решили остановиться именно на шаурме.

Это блюдо считается наиболее оптимальным вариантом «перекуса на бегу», когда время на обед сильно ограничено, а хочется покушать вкусно и, главное, сытно. Рецепты шаурмы у каждого заведения свои, как и ценовая политика, поэтому сравнивать блюдо за 260 рублей и 155 рублей не очень корректно. Но мы всё же попробуем.

«Не ждал от шаурмы за 155 рублей чего-то сногсшибательного, так оно и получилось. Очень много лука, капусты, а мяса вот мало. Лаваш заказали сырный, но никакого сырного привкуса не почувствовал. В общем, еле доел, хотя, может быть, кому-то такое сочетание и понравится. Считаю, что такую шаурму можно есть только на скорость», — говорит редактор Павел Булатов.

Редактор Екатерина Баранова солидарна с коллегой:

«Без преувеличения – худшая шаурма в моей жизни… Во-первых, в ней было очень много репчатого лука, размеры кусков которого поразили моё воображение. Было в шаурме много капусты, мне даже толстая кочерыжка попалась. Курица больше напоминала варёную, а не зажаренную на гриле. Из плюсов — сочность начинки. Но вкус в целом огорчил».

Отметим, что в октябре АН «Между строк» делало подробный обзор на новое меню от Nebar и тогда мы поставили заведению твёрдую 7-ку. Но в этот раз одно и тоже блюдо откровенно разочаровало всю нашу редакцию.

«Шаурма абсолютно не оправдала моих ожиданий. Слишком много овощей и мало мяса. Сырный лаваш по вкусу был совсем не сырный. Я разочарован», — говорит контент-менеджер Данил.

Журналист Максим Сорокин признался, что отведав шаурму от Nebar, порадовался тому, что не попал на чемпионат по её скоростному поеданию.

«Когда Nebar открыл свою стритфуд-точку, было интересно попробовать и узнать, есть ли разница с обычным уличным фастфудом. Разница действительно есть, но в чью сторону? Шаурма от Nebar мне не понравилась. Мясо вроде и есть, но из-за большого количества овощей его вкус почти не ощущается, в отличие, например, от соуса. Ещё в шаурме слишком много капусты, лаваш не хрустящий, а после того, как начинаешь есть вторую половину, шаурма начинает разваливаться в руках. В целом, есть можно, если вариантов не осталось и очень хочется есть, но в остальном – очень средний продукт», — заявляет Максим.

Наша оценка шаурме бара Nebar — 5 из 10. Заведению стоит ещё поработать над рецептурой, но за саму рекламную акцию ребятам огромный респект.