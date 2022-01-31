МС на обеде. Липкая лапша и много имбиря от ресторана доставки «Дайте две» 

Редакция АН «Между строк» продолжает свои гастрономические приключения. Благо в Нижнем Тагиле открываются новые заведения общепита, да и ноги наших журналистов пока доходили до кафе только в центральной части города. Нынче мы решили никуда не идти и протестировать известный многим ресторан доставки «Дайте две».

Сразу напомним, что рубрика «МСнаобеде» не является рекламной. Мы всегда ходим в заведения инкогнито и заказываем блюда на свои кровно заработанные. Часто наши мнения разнятся, но не в этот раз — доставка «Дайте две» стала вторым после гриль-бара «ШашлыкоFF» большим разочарованием.

В 11:00 мы сделали заказ на сайте «Дайте две». Через несколько минут нам перезвонили и сообщили, что еду нам привезут только в 14:00! Ну что же, ради эксперимента мы решили подождать. Обед нам привезли к обещанному времени, когда вся редакция уже изнывала от голода. И каково же было наше разочарование — долгожданная еда не оправдала ожиданий.

Больше всего не повезло журналисту Диане Дубининой. Она заказала суп «Том ям» и фунчозу со свининой и грибами шиитаке.

«Всё было очень горячее! Если для супа это хорошо, то с фунчозой это сыграло злую шутку — она превратилась в кашу… Суп оказался очень острым, в нём плавала одна креветка, пара мидий и много шампиньонов. Фунчоза была разварена, есть её было неприятно. Соус тоже не добавили. Поэтому пришлось вытащить из лапши свинину и грибы, остальное я есть не стала. За свой обед я заплатила 505 рублей, мне попросту было их жалко! Поэтому я позвонила в кафе и выразила своё недовольство, мне предложили заменить мой заказ в течение 20 минут», — рассказывает Диана.



Фунчоза больше напоминает кашу



Спустя 1,5 часа курьер привёз те же блюда, но уже бесплатно. Суп оказался на удивление вкусным, и плавало в нём однозначно больше морепродуктов. Фунчозу повара в этот раз тоже приготовили иначе: лапша была не такой разваренной, в ней появился соус. Перед клиенткой за блюда сомнительного качества сотрудники ресторана доставки не извинились.

Редактор Екатерина Баранова взяла гречневую лапшу «Чан-шоу» с болгарским перцем, курицей и куриной печенью. 350 граммов блюда обошлись ей в 270 рублей.

«Лапшу есть было невозможно. Повара переборщили с имбирём — я чувствовала только его вкус! Это было больно и невкусно. Обещанной куриной печени в коробочке с лапшой тоже не было, соуса, увы, тоже. Поскольку я была голодной, ела эту лапшу и давилась. Половину всё равно выбросила. Просто неприлично некачественное блюдо», — говорит Екатерина.



В лапше было очень много имбиря, он перебил все остальные вкусы



«Сырный суп-пюре оказался острым, даже сметанка не спасла и не сняла остроту. Тарелочка была наполнена до краев — порция большая, это плюс. Буритто тоже был острым, но всё равно было вкусно. Я была такая голодная, что даже острота меня не смутила, я всё съела», — рассказывает журналист Ирина Чувашова.

Кажется, повара ресторана «Дайте две» считают, что острое — это синоним вкусного Кажется, повара ресторана «Дайте две» считают, что острое — это синоним вкусного

Редактор Павел Булатов и журналист Анастасия Черемных заказали роллы. И это был правильный выбор: на вкус это блюдо японской кухни оказалось неплохим. Но вот внешний вид всё равно немного подкачал.

«Не могу сказать, что роллы мне понравились. Заказала классические, но они показались мне пресными. Приятно, что компания проводит акции: я заказала ролл дня и получила в подарок вторую порцию. Но из хорошего на этом всё», — делится журналист Анастасия Черемных.

«Не очень люблю экспериментировать, но, изучая меню ресторана, заметил два интересных предложения: ролл с хияши и горячий хияши. И оба ролла меня приятно удивили. Ореховый соус достаточно гармонично вписался между вакаме и огурцами. Немного необычно, если считать, что я привык к подобным роллам без дополнительного соуса. В целом за качество и вкус я могу лично от себя поставить заведению твёрдую 6, хотя, наверно, стоит попробовать у них что-то ещё, чтобы сделать уже более точные выводы», — заключает редактор Павел Булатов.

Наша оценка доставке «Дайте две» — 5 из 10 баллов.