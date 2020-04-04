«Может находиться в Нижнем Тагиле». В Екатеринбурге пропала 14-летняя девушка

Родственники, полиция и волонтёры разыскивают 14-летнюю Александру Попову, которая пропала 29 марта в Екатеринбурге и до сих пор её точное местонахождение неизвестно. По словам родителей девушки, их дочь может находиться у своих знакомых в Нижнем Тагиле.

Рост девушки — 161 см, телосложение среднее, волосы чуть ниже плеч, глаза зелёные. На момент пропажи была одета в светло-серое пальто, красную толстовку с капюшоном, серые брюки в полоску, чёрные массивные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Александры, просим обратиться в полицию или к родителям девушки по телефону: +7(909)014-55-98.