«Может быть, картинки посмотрят»: губернатор Калужской области предложил завлекать людей в музеи мощами святых

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с идеей повышать посещаемость художественных музеев, выставляя там мощи святых, пишет «Калуга 24».

«Я не могу понять. Когда прихожу в Художественный музей, я вижу шедевры, которые там выставлены, различные выставки тематические устраиваются отдельных авторов. И один-два человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию (настоятелю Свято-Георгиевского Мещовского монастыря) в Мещовск позвонил и говорю: "Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят". Ну что это такое? Неудобно. Где-то мы тут не дорабатываем, не доходим до сознания людей», — сказал губернатор.