Мост на Красноармейской закроют на ремонт 10 сентября

В Нижнем Тагиле мост на улице Красноармейской планируют закрыть 10 сентября. Официального постановления о закрытии ещё нет, но оно уже готовится, пояснили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что работы завершат в течение трёх месяцев. На время ремонта мост будет полностью закрыт для движения автомобилей и пешеходов. Для проезда будет открыта улица Фрунзе.

Планируется, что после ремонта статус моста, который был построен на время реконструкции путепровода через реку Тагил на улице Фрунзе, изменится. Временный мост станет «постоянным действующим сооружением». Ремонт обойдётся городу в 4,8 млн рублей.