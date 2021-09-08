Мост на Красноармейской закроют на ремонт 10 сентября

08.09.2021 11:58
В Нижнем Тагиле мост на улице Красноармейской планируют закрыть 10 сентября. Официального постановления о закрытии ещё нет, но оно уже готовится, пояснили в пресс-службе мэрии.
Предполагается, что работы завершат в течение трёх месяцев. На время ремонта мост будет полностью закрыт для движения автомобилей и пешеходов. Для проезда будет открыта улица Фрунзе.
Планируется, что после ремонта статус моста, который был построен на время реконструкции путепровода через реку Тагил на улице Фрунзе, изменится. Временный мост станет «постоянным действующим сооружением». Ремонт обойдётся городу в 4,8 млн рублей.
- Ремонт моста на улице Красноармейской планируют уже несколько лет. Ещё в 2017 году чиновники вели переговоры с региональными властями о сохранении моста, когда те требовали снести сооружение. В 2019 году Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал Службу заказчика городского хозяйства. Тогда отказ демонтировать мост обошёлся городскому бюджету в 50 тысяч рублей.
- Конкурс на проведение ремонтных работ выиграла местная компания ООО «Промтрансстрой». Она была единственным участником торгов.
- В ходе ремонта строители поднимут первый пролёт моста на 20 миллиметров со стороны улицы Серова, а также заменят его опорные части. На тротуарах и проезжей части обновят асфальт, укрепят откосы и дно кюветов, очистят территорию от растительности.