Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроют 12 мая в 9 утра

На сегодняшнем совещании в администрации Нижнего Тагила была названа новая дата закрытия моста на улице Циолковского. По информации источника, автомобильное движение через путепровод полностью будет закрыто с 9 утра 12 мая. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила информацию пока не подтверждают.

Напомним, после закрытия моста общественный транспорт из центра на Тагилстрой будет ездить через улицу Индустриальную. Также администрация организует две дополнительные остановки на улице Индустриальной в районе пешеходных мостов с железнодорожного вокзала и возле ЦУМа. Со стороны Дзержинского района можно будет проехать по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе. Из центра города добраться в отдалённый район можно будет несколькими путями: через улицы Кулибина, Фестивальную, Индустриальную и через Лебяжку по улицам Ермака, Западной, Перова.