Мост через Тагильский пруд будут строить круглосуточно

Строители моста через Нижнетагильский пруд в скором времени перейдут на круглосуточный режим работы. Об этом сегодня, 4 июня, заявил руководитель проекта Вячеслав Назаров во время визита на строительную площадку вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

«В скором времени планируем переходить на круглосуточный режим работы, — доложил вице-губернатору руководитель проекта ООО “Альмакоргруп” Вячеслав Назаров. — Работа на объекте организована и ведётся в соответствии со всеми требованиями контролирующих органов, в том числе Роспотребнадзора. Мы заключили соглашение с Демидовской больницей, которое предусматривает целый ряд мероприятий, в числе которых вакцинация работников, тестирование их на COVID-19. А на следующей неделе на стройплощадке будет размещён постоянно действующий медпункт».

Сейчас подрядчики приступили к сборке технологического моста, который поможет при возведении основного объекта. Кроме того, полным ходом идут работы над второй опорой моста, сообщает пресс-служба администрации города. Ежедневно на стройке задействовано свыше 50 единиц техники и более 100 специалистов.

«Мы сегодня обсудили с подрядчиком ход выполнения работ, которые идут с некоторым опережением графика. Будем рассматривать возможность дополнительного финансирования до конца года, чтобы к 300-летнему юбилею город получил этот долгожданный подарок», — заявил Алексей Орлов.

Ранее стало известно, что в этом году «Альмакоргруп» получит для строительства моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры аванс в 566,6 млн рублей. В 2021 году компании выдадут аванс в 12,6 млн рублей.

«Это серьёзное и взвешенное решение. Сегодня мы минимизировали риски того, что реальная стоимость материалов не впишется в запланированную. Авансовые платежи подрядчик уже получил. Это позволит в том числе соблюдать план-график выполнения работ, вовремя закупить необходимую продукцию», — сказал мэр Владислав Пинаев.

Путепровод будет иметь арочные конструкции, четыре полосы и «умную» подсветку. Его протяжённость составит 450 метров.