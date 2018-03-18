Мособлизбирком признает недействительными бюллетени с УИК в Люберцах

Мосблизбирком подтвердил вброс бюллетеней на участке № 1480 в Люберцах, пишет «Интерфакс». Одна из урн опечатана, бюллетени из неё будут признаны недействительными.

«У нас ЧП на участке 1480, городской округ Люберцы. По камерам видеонаблюдения мы обнаружили вброс бюллетеней. (...) Вброс производился в районе 9 часов утра. Сейчас стационарная урна опечатана и бюллетени будут признаны недействительными. (...) К сожалению, голоса тех, кто пришёл реально на участок, не будут учтены при голосовании на выборах», — рассказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

По её словам, в «этом безобразии» принимали участие председатель избирательной комиссии № 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, они отстранены от работы.