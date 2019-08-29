Москвичи получили СМС с анонсом концерта 31 августа на проспекте Сахарова, где оппозиция анонсировала протестную акцию «За честные выборы»

На сотовые телефоны москвичей начали приходить СМС с призывом посетить фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа. На этот день оппозиция подала несколько заявок на митинг, однако мэрия их отклонила. Такие СМС получили, в том числе, и три сотрудника телекомпании «Дождь».

«Не проспи тусу! 31-го в 14 на Сахарова: Мот, Крид, Бузова и др.», — говорится в сообщении.

Отправителем сообщений указан «DIT_MOS». Похожий никнейм у твиттер-аккаунта департамента информационных технологий Москвы (@ditmos) и адрес на сайте мэрии (mos.ru/dit).

Напомним, оппозиция подавала несколько заявок на акции протеста «За честные выборы» 31 августа, в том числе на проспекте Сахарова, но 22 августа мэрия столицы их отклонила. В тот же день власти согласовали проведение там фестиваля «PROлето», который организует Российский союз молодёжи.