Мэрия Москвы не согласовала проведение шествия оппозиции 3 сентября из-за «Дня солидарности в борьбе с терроризмом»

Мэрия Москвы в очередной раз отказала оппозиции в проведении шествия «За честные выборы», которое на этот раз было запланировано на 3 сентября, пишет Znak.com.

Как говорится в ответе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, согласование протестной акции невозможно, потому что «в месте начала шествия отсутствует площадка для сбора с заявленным количеством участников, а узкая пешеходная часть на центральной части бульваров не обеспечивает безопасный проход заявленного количества участников, а прохождение участников акции по заявленном маршруту создаст помехи для движения пешеходов». Кроме того, в мэрии Москвы сообщили заявителям шествия, что 3 сентября в столице «запланировано проведение большого количества мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом».

Одна из заявительниц акции — член совета московского отделения «Партии перемен» политика Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева — заявила, что своим отказом мэрия Москвы нарушила сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ.

«Первая статья 268 УК РФ "Превышение полномочий". Мы сообщили о намерении провести шествие за честные выборы 3 сентября. А нам просто запретили даже без альтернативной площадки и при полном отсутствии разумных аргументов. То есть вышли за пределы полномочий и существенно нарушили права граждан. Вторая статья 278 УК РФ "Насильственное удержание власти". Мы хотим потребовать честных выборов. Нам не дают и наверняка уже готовят дубинки. Третья статья 149 УК РФ "Воспрепятствование проведению митинга". Деяние, в полном соответствии с формулировкой статьи, совершено должностным лицом с использованием служебного положения», — заявила Вихарева.

Ранее стало известно, что власти Москвы отклонили также заявки на проведение акций оппозиции 31 августа, которые подавали сразу несколько активных групп. Либертарианская партия заявляла о шествии, которое должно начаться на Пушкинской площади, пройти по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и закончиться на проспекте Сахарова. Также заявки направляла Эльвира Вихарева, член совета московского отделения «Партии перемен» Гудкова, совместно с руководителем психологической службы «Руси сидящей» Иваном Брушлинским. Третья заявка подавалась группой муниципальных депутатов: незарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы Еленой Русаковой, депутатами Григорием Толкачёвым, Юрием Зуевым и Нодари Хананашвили. В заявке муниципальных депутатов говорилось о проведении шествия и предлагалось два варианта маршрута: по Тверской улице и от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.