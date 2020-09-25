Московскую систему распознавания лиц протестируют ещё в 10 городах России

Систему распознавания лиц, которая уже действует в Москве, протестируют ещё в 10 городах России, пишет «Коммерсантъ».

Пилотные проекты запустила компания NtechLab — партнёр департамента информационных технологий Москвы. В компании изданию рассказали, что систему гарантированно испытают в Нижнем Новгороде, но другие города назвать отказались из-за опасений срыва переговоров и тендеров.

В Нижнем Новгороде появится единая сеть видеонаблюдения с тремя тысячами камер, утверждают в NtechLab: их установят на остановках, в общественных пространствах и домофонах. Точные сроки запуска неизвестны, но сооснователь NtechLab Александр Кабаков сообщил, что до конца года камеры появятся более чем на 350 остановках.

«На каждой будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц», — рассказал он.

Систему будут использовать для розыска по фото из базы МВД, а также нарушителей карантина. В компании надеются, что в будущем камеры смогут прогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизировать транспортные потоки.

Опрошенные изданием эксперты считают, что внедрение системы видеонаблюдения во всей России пока ожидать не стоит: регионы не готовы тратить на неё свои бюджеты, а федерального финансирования будет недостаточно на всех. Оценивают же внедрение такой системы в крупном городе в 100–110 миллионов рублей.