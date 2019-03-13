Общество

Московский юрист добился включения воздушного шарика в систему учёта беспилотных судов после инцидента на митинге против изоляции интернета

13.03.2019 10:12
Московский юрист добился включения воздушного шарика в систему учёта беспилотных судов после инцидента на митинге против изоляции интернета

Юрист Даниил Липин поставил синий воздушный шарик на учёт в системе учёта беспилотных воздушных судов, со ссылкой на пост Липина в Facebook пишет TJournal.

«Поставил на учёт воздушный шарик (синий). Теперь можно с ним официально ходить на митинги», — поделился юрист.

Напомним, в ходе согласованного митинга против изоляции интернета в Москве полиция задержала восемь участников, шедших на мероприятие с синими воздушными шарами. Правоохранители назвали шарики беспилотным летательным аппаратом, подлежащим обязательной регистрации.

Фото: «Радио Свобода»
Copyright
Telegram mstrok.ru