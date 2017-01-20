Московский суд отклонил жалобу Навального на слежку Следственного комитета

Басманный суд Москвы отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на сотрудников Следственного комитета. Об этом пишет ТАСС. Политик настаивал на возбуждении уголовного дела в отношении представителей СК, которые отказались возбуждать уголовное дело на сотрудников своего ведомства за незаконную слежку.

Суд постановил, что Следственный комитет отказал Навальному из-за недостаточного количества доказательств о слежке. Также в постановлении отмечается, что оснований для проверки жалобы политика не имелось.

В августе оппозиционер пожаловался в своём блоге, что его жену и детей сняли в очереди в посольство США и при посадке на самолёт, когда дети отправлялись в детский языковой лагерь. Следили, по словам Навального, с использованием «специальных технических средств», не имея должного разрешения суда. Политик также не раз заявлял в Twitter, что за ним постоянно следует несколько автомобилей.

«Это вещь для нас привычная», – отмечал Навальный.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный ранее объявил об участии в президентских выборах 2018 года.

Агентство новостей «Между строк»