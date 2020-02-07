Московских врачей заподозрили в краже лекарств для онкобольных на 100 миллионов рублей

В Москве задержали группу врачей, которые, по версии следствия, крали и сбывали медикаменты для лечения онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба МВД России.

Заведующий отделением в онкологическом диспансере и двое врачей, как считает следствие, подделывали отчётность и похищали лекарства из клиник, реализовывая их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в других регионах. По предварительным данным, ущерб от их действий может превышать 100 миллионов рублей.

Деятельность преступной группы, согласно сообщению, пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве во взаимодействии с мэрией, центральным аппаратом МВД и столичным Росздравнадзором. В больницах и местах продажи препаратов провели более десяти обысков, изъято 3,5 тысячи упаковок лекарств.

Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере).

Мэр Сергей Собянин сообщил, что 6 февраля полиция провела успешную операцию по задержанию подозреваемых в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов. Собянин отметил, что в последние годы властям Москвы удалось снизить цены на онкопрепараты, предоставляемые пациентам бесплатно, на 20-25%.