Московские власти согласовали заявку на проведение «Марша Немцова»

Московская мэрия согласовала заявку на проведение «Марша Немцова», но подготовила организаторам свои предложения маршрута демонстрации, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Чиновник подтвердил согласование публичного мероприятия.

«Да, согласовано», — сказал Черников, уточнив, что по маршруту следования у мэрии есть свои предложения, которые будут озвучены позже, по мере принятия решения.

Как написал в Facebook один из организаторов акции Михаил Шнейдер, мэрия намерена предложить оргкомитету провести шествие по прошлогоднему маршруту: по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Ранее член оргкомитета «Марша памяти Бориса Немцова» Пётр Царьков заявил, что в мэрию была направлена заявка на проведение 26 февраля в центре города демонстрации.

Время сбора участников акции запланировано на 13:00, сам марш должен начаться в 14:00 и завершиться в 16:00 по московскому времени. Заявка подана на 30 тысяч человек. Планируется, что шествие пройдёт от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост, где участники намерены возложить цветы к месту убийства Немцова.

В 2016 году марш памяти прошёл от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По данным движения «Белый счётчик», занимающегося подсчётом участников протестных акций, на марш пришли 24 тысячи человек. В ГУ МВД насчитали 7,5 тысяч участников демонстрации. Годом ранее марш памяти Бориса Немцова собрал, по данным организаторов, от 50 до 70 тысяч человек, по данным МВД — 21 тысячу человек.

Как ранее рассказал член оргкомитета Илья Яшин, цель мероприятия — почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя, поэтому марш будет носить общественно-политический характер.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, убийство было заказным, а убийца получил не менее 15 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости