Московские священники каждый вечер решили устраивать крестные ходы против коронавируса

Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса, со ссылкой на Instagram наместника обители игумена Петра Еремеева пишет «Интерфакс».

Первый крестный ход прошёл вечером 18 марта: монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой Богоматери, соблюдая при этом безопасную дистанцию.

«Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», — написал игумен.

Он также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал взамен обеспечить виртуальные экскурсии по обители в соцсетях с прямыми включениями, в ходе которых сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы пользователей интернета.

Ранее сообщалось, что в Липецке крестный ход против коронавируса пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавируса.