Москалькова выступила за возбуждение уголовного дела по факту отравления Навального

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за возбуждение уголовного дела по факту случившегося с политиком Алексеем Навальным, пишет «Интерфакс».

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — сказала Москалькова.

Она ожидает, что «Германия предоставит нам заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».

Напомним, 20 августа юристы ФБК подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 и статье 277 УК РФ УК РФ по факту отравления Алексея Навального. По истечении 12 дней, как говорил директор фонда Иван Жданов, уголовное дело так и не было возбуждено, в связи с чем юристы ФБК подали жалобу в Басманный суд столицы по поводу бездействия СКР. 4 сентября Басманный суд отказал в удовлетворении жалобы, 1 октября Мосгорсуд утвердил это решение.