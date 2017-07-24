Москалькова прокомментировала расследование о «секретной тюрьме» ФСБ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в существовании «секретной тюрьмы ФСБ» в стране, сообщает ТАСС.

«Секретные тюрьмы ФСБ – никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счёт. Не верю», – заявила она.

Омбудсмен добавила, что верит в данные о секретных тюрьмах на Украине, потому что к ней «приходили матери тех мальчишек, которые были похищены». По словам Москальковой, одного из молодых людей похитили на Украине и он год «находился в месте, похожем на место лишения свободы».

Напомним, в расследовании Republic, опубликованном 24 июля, сказано, что как минимум пятерых подозреваемых в терроризме перед задержанием доставляли в «секретную тюрьму» ФСБ для пыток. Итогом пыток стали признания в преступлениях. Существование тюрьмы подтвердили два собеседника издания.

О пытках заявляли братья Азимовы, которых подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Жалобы на удержание в тюрьме подали и осуждённые за попытку взрыва в поезде «Сапсан» Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, а также Юсуп Темерханов, признанный виновным в убийстве полковника Юрия Буданова.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»