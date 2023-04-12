Мошенники взломали страничку во «ВКонтакте» известной тагильской кавер-группы «Контрабанда» и просили «материально помочь» попавшему в ДТП ребёнку

Сегодня, 12 апреля, в 07:00 неизвестные взломали паблик во «ВКонтакте» известной кавер-группы из Нижнего Тагила «Контрабанда». Мошенники от лица администратора сообщества написали на стене новость о том, что вчера некий 12-летний Максим Мизгерёв, возвращаясь из футбольной секции, попал в ДТП, а виновник тут же скрылся с места аварии. В посте злоумышленники расписали подробности лжетрагедии и уточнили, что у ребёнка при сильном ударе об асфальт произошло внутреннее кровоизлияние и диагностирована «трещина в черепно-мозговой коробке». При этом почти после каждого предложения мошенники для большего драматизма ставили восклицательный знак и просили отправить некой Виктории Николаевне деньги, указав реквизиты банковской карты. Неизвестные уточнили, что осталось собрать 63 тысячи из 185 тысяч рублей на лечение мальчика.

В общении с журналистом АН «Между строк» барабанщик группы «Контрабанда» подтвердил информацию и рассказал, что эта новость не успела провисеть даже 10 минут, поскольку благодаря внимательным подписчикам её сразу же удалили.

«К сожалению, да, это произошло, но у нас крутые подписчики, быстро отреагировали, и группу заблокировали через 2 минуты после взлома. В 07:04 новость уже убрали. Сейчас ведём работы по восстановлению доступа, и мы надеемся, что никто не успел пострадать от мошенников», — рассказал журналисту АН «Между строк» барабанщик Алексей Могутов.