Мошенники украли у пенсионерки из Нижнего Тагила около 40 тысяч рублей с помощью приложения на телефоне

В Нижнем Тагиле от рук банковских мошенников пострадала пожилая жительница микрорайона Рудник им. III Интернационала. Она перечислила на счёт злоумышленников около 40 тысяч рублей.

Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», тагильчанке позвонила незнакомая девушка и представилась Анной, сотрудницей банка. Звонившая сообщила пенсионерке, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит в размере 100 000 рублей в другом банке, и посоветовала заблокировать карту. Тагильчанка была наслышана о таком виде мошенничества и усомнилась в правовых действиях девушки. Лжесотрудница предложила позвонить по телефону, указанному на банковской карте.

«Потерпевшая решительно набрала номер, после двух гудков линию перебил звонок якобы сотрудницы банка. Она сообщила, что звонок из центрального офиса перенаправлен на неё, но если сомнения у женщины ещё остались, то ей стоит дождаться звонка из самого банка. Вскоре на телефон поступил звонок с горячей линии кредитного учреждения, после которого у пенсионерки не осталось никаких сомнений в том, что с ней беседуют настоящие работники банка. Под чутким руководством лжесотрудницы пенсионерка скачала программу на телефон для быстрого удалённого доступа к её личному кабинету, после чего продиктовала СМС-код», — рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

После этого со счёта пенсионерки пропало порядка 40 тысяч рублей. К счастью, банковская карта была застрахована и ей удалось вернуть через страховую компанию всю сумму.

Участковый уполномоченный отдела полиции № 19 старший лейтенант Александр Черепов, обслуживающий административный участок Рудника им. III Интернационала, говорит, что по роду службы общается с гражданами и знает множество примеров обмана граждан. Офицер постоянно проводит профилактическую работу, призывает граждан быть бдительными при обращении с банковскими картами, ни при каких обстоятельствах не делиться с незнакомцами персональными данными. Особое внимание уделяет людям преклонного возраста, которым всегда рекомендует в любых непростых ситуациях советоваться с близкими. Чтобы не стать жертвой мошенников, игнорируйте звонки с неизвестных номеров — это простой, но действенный совет, чтобы избежать обмана и сохранить свои деньги.