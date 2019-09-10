Мошенники украли с карты жительницы Нижнего Тагила более 1,5 млн рублей

У 41-летней жительницы Нижнего Тагила телефонные мошенники сняли с банковской карты более 1,5 млн рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам потерпевшей, ей позвонил неустановленный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с её счёта произошло списание денежных средств и для проведения проверки нужно назвать код, который придёт в смс-сообщении. Женщина отметила, что номер, с которого ей позвонили, совпадал с номером, указанным на банковской карте, поэтому подозрений не возникло. После того как тагильчанка продиктовала код, с её карты исчезли более 1,5 млн рублей.

«Не стоит доверять незнакомым лицам, кем-бы они ни назывались — представителями банков, работниками социальных служб или сотрудниками правоохранительных органов. Если вам сообщают какую-то тревожную информацию, обязательно нужно её проверять, а не торопиться перечислять деньги, — отмечают в правоохранительных органах. — В случае же с банковскими картами ни в коем случае нельзя передавать данные, секретные коды посторонним лицам. Даже сотрудники банков не имеют права запрашивать эти данные. Если вам сообщают о якобы подозрительных операциях с вашей картой, не спешите верить. Незамедлительно звоните или лично посетите ближайший офис вашего банка, где можете уточнить всю информацию по вашему счету».

Полиция просит горожан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Обо всех подобных фактах сообщать в органы внутренних дел.