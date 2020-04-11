Мошенники рассылают россиянам требования об уплате штрафа за нарушение режима самоизоляции

Жители разных регионов России начали жаловаться на сообщения от мошенников с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, введённого в РФ в связи с угрозой распространения коронавируса. В случае непослушания угрожают возбуждением уголовного дела.

В качестве примера Znak.com приводит историю жительницы Москвы Натальи Шушлебиной, которая на своей странице в Facebook показала скриншот сообщения, пришедшего ей на смартфон. Неизвестные требуют оплатить штраф 4 тысячи рублей по постановлению якобы Федеральной службы исполнения наказаний. Обосновывается штраф якобы имеющимися в распоряжении службы данными геолокации о том что москвичка покидала свою квартиру. Оплатить его предлагается, переведя деньги на номер одного из сотовых операторов. В случае неповиновения неизвестные угрожают возбудить против нарушительницы уголовное дело по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).