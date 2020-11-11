Мошенники, представившись сотрудниками банка и полицейскими, обманули тагильчанку на 284 тысячи рублей

В отдел полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» обратилась 52-летняя жительница Дзержинского района, которая перевела на счёт мошенников 284 тысячи рублей.

Накануне женщине позвонила якобы сотрудница банка, которая утверждала, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя тагильчанки. Испугавшись, потерпевшая сообщила собеседнице все данные своей банковской карты.

Далее звонок перевели в «полицию», где сотрудники подтвердили факт мошенничества. Потом женщину перевели вновь на специалиста банка. По его указаниям потерпевшая в телефоне через интернет-приложение оформила кредит и виртуальную карту через сервис G-Pay. После обманутая тагильчанка пошла к ближайшему терминалу, сняла 284 тысячи рублей и зачислила деньги на счёт мошенников.

Следователи отдела полиции № 17 возбудили уголовное дело по факту мошенничества с причинением крупного ущерба.

«Если по телефону поступил звонок о возможных операциях по вашей карте, ни в коем случае не называйте незнакомцам данные своей карты: незамедлительно обращайтесь в офис банка, где оформлялась карта, для проверки информации», — сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Также в полиции отметили, что это не единственный случай за прошедшие сутки.