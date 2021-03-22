Мошенник, представившись сотрудником банка, обманул тагильчанку на 140 тысяч рублей

В полицию Нижнего Тагила обратилась 27-летняя жительница Ленинского района, которая оформила кредит и перевела на счёт мошенника более 140 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пострадавшей позвонил якобы главный менеджер банка и назвал её полные данные. Мужчина сообщил, что кто-то из сотрудников банка пытается оформить на женщину кредит, и просил помочь вычислить недобросовестного сотрудника. Для этого женщина должна была сама взять кредит.

По инструкции афериста потерпевшая через мобильное приложение оформила кредит на 150 тысяч рублей. После того как деньги поступили на счёт, женщина сообщила звонившему код из СМС.

«Тут же владелице карты пришло уведомление о переводе большей половины денежных средств на счёт в другой банк. “Сотрудник банка” подтвердил, что перевод в другой банк — необходимая мера для сохранности денег. Затем девушка передала ещё один код, произошёл перевод остальных денег», — рассказали в ведомстве.

Далее на телефон пострадавшей пришло уведомление от дочернего банка с предложением о кредите на 190 тысяч рублей. Мошенник, до сих пор находившийся на связи, убеждал женщину согласиться на предложение и пообещал позже выйти на связь через мессенджер. Через некоторое время поступил звонок и сотрудник дочернего банка назначил встречу в филиале по Черноисточинскому шоссе.

«На связь вышел первый звонивший, называвший себя Олегом Николаевичем, который прислал фото справки, свидетельствующей о том, что полученный ею кредит погашен. Девушка на этот раз не стала торопиться с посещением банка, а решила проверить полученную информацию и набрала номер горячей линии, где ей ответили, что никакого погашения не было. После этого мошенник сразу перестал выходить на связь. Так женщина поняла, что была обманута мошенниками», — рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о краже электронных денежных средств, предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы.

В полиции отметили, что предотвратить преступление было возможно, если бы потерпевшая не стала слушать неизвестного человека, а сразу позвонила на телефон горячей линии банка.