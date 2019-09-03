Мошенник из Омска обманул жительницу Нижнего Тагила на 20 тысяч рублей

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Омску нашли 25-летнего жителя Центрального округа, обманувшего коллекционера монет из Нижнего Тагила на 19,2 тысячи рублей, сообщает региональное управление ведомства.

34-летняя потерпевшая рассказала, что нашла на сайте бесплатных объявлений сообщение о готовности продать по привлекательным ценам коллекционные монеты из Феодосии. Продавец предлагал юбилейные монеты СССР, монеты серии «Красная книга», юбилейные 10-рублёвые монеты коллекции «ЧЯП» ( Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край), а также современные редкие монеты.

«Будучи коллекционером, женщина связалась с продавцом и договорилась о покупке на условиях полной предоплаты, перевела денежные средства на указанный банковский счёт, однако посылки так и не дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина и обратилась в полицию за помощью», — рассказали в полиции.

Оперативники проследили за перемещением денежных средств и установили, что они были переведены на счёт омича, уже осуждённого и ожидающего отправки к месту отбывания наказания за другие преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что фотографии монет брал из открытых источников в интернете, а вырученные денежные средства потратил на продукты питания и на ставки в букмекерской конторе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет 5 лет лишения свободы.