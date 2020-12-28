Мошенничество или ошибка? ЯндексGo снял с банковской карты жителя Нижнего Тагила 4000 рублей за поездки по Москве, которые он не совершал 

Житель Нижнего Тагила Василий стал жертвой IT-мошенников. У мужчины исчезли с банковской карты «Нейва» более 4000 рублей. Инцидент произошёл вечером 27 декабря. На телефон пострадавшего поступила СМС от банка о списании двух рублей, а через минуту пришло ещё одно сообщение — об отмене операции. Телефон лежал в другой комнате, поэтому Василий не обратил особого внимания на сигнал гаджета. Спустя ещё некоторое время пришло уведомление о списании 286 рублей за поездку на ЯндексGo в Москве.

Мужчина обратился в техподдержку банка, чтобы заблокировать карту, но в этот момент с неё списали ещё 4000 рублей за поездку на ЯндексGo по Москве.

«Я этим такси никогда не пользовался, сам всегда за рулём. Как данные моей карты оказались у “Яндекса” — не представляю. Почему деньги списались за поездку по Москве, когда я в Тагиле, — не понимаю. Банк и такси в техподдержке меня пытались убедить, что я сам виноват — ввёл в приложении данные своей банковской карты. Но это не так», — рассказал АН «Между строк» мужчина.

Сейчас вопросом тагильчанина занимаются специалисты ЯндексGо и банка «Нейва». Почти за сутки решить проблему не удалось.