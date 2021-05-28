Мосгорсуд вынес приговор полицейским по делу журналиста Ивана Голунова

В Московском городском суде огласили приговор пятерым полицейским УВД по ЗАО Москвы, обвиняемым в попытке подбросить наркотики журналисту «Медузы»* Ивану Голунову, пишет «Медиазона».

В отношении экс-полицейских утверждено обвинительное заключение по уголовным статьям: преступление, совершённое организованной группой (статья 35 УК РФ), превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ), фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК РФ), незаконный оборот наркотиков (статья 228 УК РФ).

Игорь Ляховец осуждён на 12 лет лишения свободы с запретом занимать должности в полиции на 5 лет, обвинение запрашивало для него 16 лет лишения свободы. Акбар Сергалиев получил 8 лет лишения свободы и запрет на работу в полиции на 4 года, такое же наказание получили Максим Уметбаев и Роман Феофанов. Всем троим обвинение просило назначить срок в 12 лет. Денис Коновалов, который признал свою вину, осуждён на 5 лет лишения свободы (обвинение запрашивало 7 лет). Все осуждённые будут отбывать наказание в колониях общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск Голунова к подсудимым и постановил взыскать по 1 млн рублей с каждого из полицейских.

Напомним, Голунова задержали 6 июня 2019 года, полицейские утверждали, что нашли у него наркотики. Дело вызвало широкий резонанс, за Голунова заступилось профессиональное сообщество, прошёл ряд акций протеста. 11 июня прошлого года дело прекратили за недоказанностью. Позже обвинения с журналиста были сняты, его признали потерпевшим.

Голунов требовал возбудить дело на полицейских, подбросивших ему наркотики, но поначалу его заявление оставалось без внимания. Уголовное дело в отношении полицейских было возбуждено после того, как вопрос о Голунове задали президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции.

* По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.