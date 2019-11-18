Мосгорсуд вернул звания двум осуждённым полицейским-взяточникам

Мосгорсуд вернул звания бывшему начальнику отдела полиции УВД на московском метрополитене Александру Молоканову и командиру роты отдела полиции на метрополитене Роману Рожнову, которые получали взятки от подчинённых за премии и покровительство по службе, пишет «Коммерсантъ».

С ноября 2016 года по февраль 2018 года глава отдела полиции получил через Рожнова около 702 тысяч рублей. Согласно показаниям свидетелей на суде, Рожнов, угрожая «большими неприятностями», требовал у них перечислить на карту Молоканова 20 тысяч рублей с каждой премии. Кроме того, он предложил двум сотрудницам фиктивно оформить выход на работу из декрета, а половину зарплаты отдавать ему для передачи Молоканову.

Бывшие полицейские признали вину по большей части эпизодов. Их обвинили в получении должностным лицом взятки в значительном и крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Замоскворецкий суд приговорил Молоканова к восьми, а Рожнова к шести годам тюрьмы.

В июле 2019 года оба подали апелляцию. Адвокаты Молоканова утверждали, что Замоскворецкий суд неверно оценил его действия и их нужно квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями. Рожнов же заявил, что действовал не из корыстных побуждений, а «в силу служебной зависимости». Свои действия он предложил квалифицировать как пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями. В результате Рожнову снизили срок до пяти лет, а штраф — с миллиона до 800 тысяч рублей. Молоканову оставили прежний срок. Кроме того, бывшим полицейским вернули звания майора и полковника.