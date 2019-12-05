Мосгорсуд отменил арест счетов двух активистов штабов Навального

Мосгорсуд отменил решение об аресте счетов двух активистов штабов Алексея Навального, сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Суд признал незаконным арест счетов Георгия Бородина из Воронежа и Александры Семёновой из Перми: из-за ареста Бородин не мог получать пенсию по потере кормильца, а Семёнова — пособие на ребёнка.

Счета Бородина и Семёновой арестовали в рамках дела об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией — следствие считает, что сотрудники ФБК получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, «которые заведомо для них были приобретены преступным путём». В рамках этого дела в сентябре и октябре прошли массовые обыски в региональных штабах Навального, а также у журналистов и активистов более чем в 40 городах России.