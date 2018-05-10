Мосгорсуд оставил в силе приговор Никите Белых

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Приговор экс-чиновнику оставили в силе за исключением одного пункта: из него убрали запрет занимать должности в образовательных структурах в течение трёх лет, пишет «Медуза».

Рассмотрение апелляции началось ещё 27 апреля, но вскоре было прервано из-за плохого самочувствия Белых. Сегодня бывший губернатор участвовал в заседании дистанционно – по видеосвязи. Адвокат экс-чиновника Андрей Грохотов просил оправдать его подзащитного. Он отмечал, что Белых может не перенести этапирование в колонию. Представитель прокуратуры, в свою очередь, заявил, что «все доводы защиты осуждённого и его адвоката несостоятельны», и попросил оставить приговор в силе.

Напомним, в феврале Никита Белых был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. Ему вменяли два коррупционных эпизода. По данным Следственного комитета РФ, в 2011–2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как «помог» согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как установил СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.

Свою вину бывший губернатор Кировской области не признал. По первому эпизоду суд оправдал Белых, по второму признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.