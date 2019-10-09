Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову, который задел шлем росгвардейца на несогласованной акции

Московский городской суд оставил без изменения приговор одному из фигурантов «московского дела» Кириллу Жукову. Молодой человек был приговорён к трём годам заключения за то, что во время несогласованного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, он задел шлем стоящего в оцеплении сотрудника Росгвардии.

Как пишет «Медиазона», Жукова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Свой срок он будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее Жуков уже привлекался к административной ответственности за участие в протестной акции в Москве. Тогда его оштрафовали на 10 тысяч рублей.