Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом

Мосгорсуд оставил политика Алексея Навального под арестом по делу об акции против повышения пенсионного возраста, которая проходила 9 сентября, пишет «Дождь».

Суд постановил исчислять срок ареста с 6:20 минут 24 сентября, в остальном жалобу защиты Навального не удовлетворили.

«Судья первой инстанции вынесла решение, что я из спецприёмника организовал акцию. На момент, когда меня задержали бравые бойцы 2-го оперполка, мы ещё даже ответа от мэрии не получили», — заявил Навальный через своего пресс-секретаря.

Напомним, Алексея Навального арестовали на 20 суток после выхода из спецприёмника 24 сентября. До этого он провёл под арестом 30 суток по делу об акции «Забастовка избирателей», которую организовывали перед выборами президента. По новому делу на него составили протокол по ч. 4 ст. 20.2 КоАП (действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имущества). Фонд борьбы с коррупцией связывал новый арест Навального с намерением возбудить против политика уголовное дело.