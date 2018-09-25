Суд арестовал Навального на 20 суток

Симоновский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к административному аресту сроком на 20 суток, пишет «Медиазона». Ранее полиция составила на оппозиционера административный протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу).

Новое административное дело связано с митингами 9 сентября против пенсионной реформы, во время которых Навальный находился в спецприёмнике. Политика признали виновным в публикации анонса акции 7 августа, а также твита и видеоролика 24 августа.

Напомним, Алексей Навальный был задержан полицией накануне утром на выходе из спецприёмника, где он отбывал 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Поводом для предыдущего ареста послужила январская «забастовка избирателей», которую организовал оппозиционер.